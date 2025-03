Amasya Belediye Başkanı Sevindi'den Kadir Gecesi Mesajı

(AMASYA) - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sevindi'nin mesajı, şöyle:

"Bu manevi havayı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanları engin düşünmeye ve değerlendirmeye yönlendiren bu gecenin, her zaman ve her mekanda muhtaç olduğumuz birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, toplumu toplum yapan özelliklerin başında sayılabilecek olan saygı ve sevginin bu gecede gönüllerde hayat bulacağına inanıyoruz. Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, bugünü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız. Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde mübarek gün ve gecelerin önemini daha iyi idrak ederek, bu mübarek gecede, bu güzel vatanda birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimizi, felaketlerle boğuşan yakın ve uzak çevremizdeki tüm insanlar için sevginin, barışın ve huzurun olması en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin, insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin de affına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."