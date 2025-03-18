Amasya Belediye Başkanı Sevindi: "Kahraman Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Derin Saygı ve Minnetle Yâd Ediyoruz"

(AMASYA)- Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, " Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, bu toprakları ebedi vatanımız kılan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, onların bize emanet ettiği şanlı mirası derin saygı ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Başkan Sevindi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, bu toprakları ebedi vatanımız kılan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, onların bize emanet ettiği şanlı mirası derin saygı ve minnetle yad ediyoruz. Çanakkale yalnızca bir zafer değil, aynı zamanda Anadolu'nun cesur evlatlarının mücadele azmi, kudreti ve sarsılmaz inancının müşahhas bir nişanesidir. Çanakkale, asil milletimizin bağımsızlık için gösterdiği amansız mücadelenin abidesidir. Şanlı ecdadımız, 'Çanakkale geçilmez!' dedirterek istiklalimize göz dikenlere karşı nasıl bir irade sergileyeceğimizi tüm cihana göstermiştir.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası belirleyici oldu. Atatürk'ün cephede söylediği, 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' sözleri, askerin zafere inanmasını sağladı. Bu yolda canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıraları, milletimizin kalbinde ebediyen yaşayacaktır. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyor, onların gösterdiği yolda, yüksek irade ve azimle yürüme kararlılığımızı bir kez daha buradan söylemek istiyorum."