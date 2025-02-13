Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'den Berat Kandili Mesajı

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(AMASYA)- Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu gecede ibadet ve dualarla Rabbimize yakınlaşmalı, Yüce Mevla'ya, ailemize, çocuklarımıza, çevremize ve tüm insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayarak, yeni bir ümit ve kararlılıkla geleceğimizi şekillendirmeye çalışmalıyız" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sevindi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ne ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına ulaşmamıza vesile olan son kandil gecesidir Berat Kandili. Kurtuluş, af ve arınma anlamına gelen Berat Kandili, bizlere bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalardan ve günahlardan tövbe ederek, Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiretine sığınma fırsatı sunar. Bu gecede ibadet ve dualarla Rabbimize yakınlaşmalı, Yüce Mevla'ya, ailemize, çocuklarımıza, çevremize ve tüm insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayarak, yeni bir ümit ve kararlılıkla geleceğimizi şekillendirmeye çalışmalıyız. Tüm hemşehrilerimin Berat Kandili'ni kutluyorum."