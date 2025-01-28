(AMASYA)- Amasya Belediyesi, kentte güvenlik açısından risk taşıyan asansörleri kullanıma kapatacak. Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek durumların önüne geçmek adına alınan bu tedbirlere hassasiyet göstermenizi rica eder, bilgilerinize sunarız" dedi.
Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, asansör denetim firması tarafından yapılan periyodik kontroller sonucunda kullanıma uygun olmayan ve güvenlik açısından risk taşıyan asansörlerin faaliyetlerinin durdurulacağını söyledi.
Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "kırmızı etiket" ile işaretlenen asansörlerin faaliyetlerinin halkın güvenliğini sağlamak amacıyla durdurulacağı ve kullanıma kapatılacağı belirtildi.
Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek durumların önüne geçmek adına alınan bu tedbirlere hassasiyet göstermenizi rica eder, bilgilerinize sunarız" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Amasya Belediyesi Güvenlik İçin Riskli Asansörleri Kapatıyor - Son Dakika
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