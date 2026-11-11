Amasya Çevre Yolu\'nda bin fidan, \'Geleceğe Nefes\' temasıyla dikildi

Amasya ve ilçerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Amasya Çevre Yolu mevksinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen etkinliklerde bin fidan toprakla buluşturuldu.

Programda konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, "Doğa insanlığa bırakılmış en kıymetli emanetlerden biridir. Ancak iklim değişikliği, orman yangınları, kuraklık ve çevre kirliliği gibi küresel sorunlar, doğal yaşamı ve geleceğimizi her geçen gün daha fazla tehdit etmektedir. Bu sorunlarla mücadele etmek, ormanlarımızı korumak, yeşil alanlarımızı artırmak ve doğal kaynaklarımızı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, leylandi, mavi servi, kara servi, sedir, akasya, karaçam olmak üzere bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Göynücek, Gümüşhacıköy ve Taşova ilçerinde de fidan dikim etkinliği düzenlendi.