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Amasya'da 105 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Amasya'da 105 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, H.S. ve M.D. isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 105 litre sahte içki, 7 adet aroma verici sıvı, 1 adet derece ölçer ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Amasya\'da 105 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı
16.01.2024 - 09:59,
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde jandarma ekiplerince 105 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucunda, H.S. ile M.D'nin kaçak alkol üretip sattığı bilgisine ulaşıldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şahısların ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, şişelere doldurulmuş 105 litre sahte içki, 7 adet aroma verici sıvı, 1 adet alkol yoğunluğunu ölçmede kullanılan derece ölçer ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasya'da 105 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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