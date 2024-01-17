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Amasya'da 113 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Amasya'da 113 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan operasyonda, sahte içki üretimi yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 113 litre sahte içki ile üretim malzemeleri ele geçirildi.

Amasya\'da 113 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
17.01.2024 - 09:21,  Güncelleme: 09:22
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 113 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen Y.Ç. ile M.D'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada şişelere doldurulmuş 113 litre sahte içki ile aroma verici sıvı ve sahte içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasya'da 113 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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