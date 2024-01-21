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Gümüşhacıköy'de 160 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'de 160 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, D-100 İstanbul - Samsun kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 160 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı E.P., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gümüşhacıköy\'de 160 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı
21.01.2024 - 14:41,
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, aracında 160 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, D-100 İstanbul - Samsun kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gümüşhacıköy'de 160 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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