Amasya\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

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AMASYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı coşkuyla kutlandı.

Yavuz Selim Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, siyasi parti başkanları, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Vali Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Sevindi askeri araçla halkı selamlaması ve bayramını kutlaması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından resmi geçit töreni ile kutlama sona erdi.

Haber-Kamera: Şerife Serap KARA/ AMASYA,