Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Amasya\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova, Merzifon ve Suluova ilçelerinde 30 Ağustos Zaferi törenlerle kutlandı.

Amasya'nın Taşova, Merzifon ve Suluova ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Taşova'da Atatürk Anıtı'na protokol üyelerinin çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Jandarma Astsubay Onur Bulut, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile eşsiz bir zafere dönüştüğünü söyledi.

30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirten Bulut, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik içinde kazanılan zaferin dünya milletlerine unutulmaz bir örnek olduğunu ifade etti.

Programın ardından Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Belediye Başkanı Ömer Özalp ve Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Güngör, Kaymakamlık makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Merzifon

Merzifon'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Belediye Başkanı Alp Kargı ve Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Karaaslan, Gezeravcı ve Kargı, tören alanındakilerin bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı tören, geçit töreniyle sona erdi.

Suluova

Suluova'da 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki programda Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Kübra Nur Kiper tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından program, Kaymakam Şafak Gürçam'ın tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Merzifon, Suluova, Taşova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

15:26
KKTC Başbakanı: Gemi kazasında 6 kişi hayatını kaybetti
KKTC Başbakanı: Gemi kazasında 6 kişi hayatını kaybetti
15:24
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: ’Geri dön’ dedik, inatla dönmedi
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi
14:59
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
14:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
14:44
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
14:14
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 15:40:06. #7.12#
SON DAKİKA: Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement