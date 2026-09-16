Amasya'da 39. Ahilik Haftası tiyatro gösterisiyle kutlandı - Son Dakika
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Amasya'da 39. Ahilik Haftası tiyatro gösterisiyle kutlandı

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Amasya\'da 39. Ahilik Haftası tiyatro gösterisiyle kutlandı
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Amasya'da 39. Ahilik Haftası, ahilik kültüründe anne ve eşin öneminin anlatıldığı tiyatro gösterisiyle kutlandı. Yavuz Selim Meydanı'ndaki programda yılın ahilerine plaket verildi, ardından ahilik pilavı, helva ve ayran ikram edildi.

Amasya'da 39. Ahilik Haftası, ahilik kültüründe anne ve eşin öneminin anlatıldığı tiyatro gösterisiyle kutlandı.

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, kentteki esnafın ahilik ilkelerine bağlı hareket ettiğini belirterek, "Amasya ilimizde de esnafımızın, esnaf odamızın, sahada bulunan bütün esnaf kardeşlerimizin bu noktada azami gayret sarf ettiklerine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından yılın ahilerine plaketleri verildi.

Daha sonra tiyatro gösterisi sunuldu. Oyunda, bir ahinin çıraklıktan kalfalığa geçiş sürecinde annesi ve eşinin rolü ele alındı. Anne ve eşin, ahinin mesleki hayatına ilişkin düşünceleri izleyicilere aktarıldı.

Oyunu yazıp oynayan Orhan Bol, ahilik kapsamında esnafın bilmesi gereken konuların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak için oyunu sahneye taşıdıklarını söyledi.

Oyunda anne rolünü canlandıran Esra Tan da Ahilik Haftası kapsamında kadınların toplumdaki yerine dikkati çekmek amacıyla oyun hazırladıklarını belirtti.

Gösteriyi izleyen İrem Akgül, kadınların oyunda ön planda tutulmasının hoşuna gittiğini ifade etti.

Damla Begüm Özyurt ise Ahilik Haftası kapsamında güzel bir oyun izlediklerini belirterek, kadınların ön planda olmasını beğendiğini dile getirdi.

Ahilik pilavı, helva ve ayran ikramlarının yapıldığı programa, Amasya Milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez ve Reşat Karagöz, kurum müdürleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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