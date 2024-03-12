Amasya'da 7 Kıbrıs gazisi İstiklal Marşı'nı seslendirdi - Son Dakika
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Amasya'da 7 Kıbrıs gazisi İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Amasya\'da 7 Kıbrıs gazisi İstiklal Marşı\'nı seslendirdi

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu etkinlikler kapsamında 7 Kıbrıs gazisi, Amasya'nın tarihi mekanlarının önünde İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirdi. Farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan klip, sosyal medyada beğeniye sunuldu.

12.03.2024 15:31  Güncelleme: 15:32
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Amasya'da yaşayan 7 Kıbrıs gazisinin İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip hazırlandı.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Program kapsamında ayrıca 7 Kıbrıs gazisinin yer aldığı klip hazırlandı.

Gaziler, kentin tarihi mekanlarının önünde İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirdi.

Farkındalık oluşturulmak amacıyla hazırlanan klip, sosyal medyada beğeniye sunuldu.

Kaynak: AA

Kıbrıs, Amasya, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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