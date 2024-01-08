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Amasya'da 91 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Amasya'da 91 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Amasya'da Osman Cinbek (91), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Sosyal yardımlaşma görevlisi, Cinbek'in evine yemek bıraktığında kapının kilitli olduğunu fark etti. Yardım istenmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde Cinbek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinbek'in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Amasya\'da 91 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
08.01.2024 - 17:12,  Güncelleme: 17:13
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AMASYA'da Osman Cinbek (91), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Üçler Mahallesi Şirin Sokak'ta 2 katlı müstakil evin 1'inci katında yalnız yaşayan Osman Cinbek'in evine yemek bırakan sosyal yardımlaşma görevlisi, kapısının kilitli olduğunu gördü. Görevli, çaldığı kapıyı açan olmayınca mahalle muhtarı Coşan Aylak'dan yardım istedi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingirle girilen evde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cinbek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinbek'in cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinbek'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

Kaynak: DHA
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