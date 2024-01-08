 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amasya'da 91 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da 91 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Amasya'da Osman Cinbek (91), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Sosyal yardımlaşma görevlisi, Cinbek'in evine yemek bıraktığında kapının kilitli olduğunu fark etti ve yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan kontrolde Cinbek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinbek'in ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

08.01.2024 - 17:51,
Abone Ol

AMASYA'da Osman Cinbek (91), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Üçler Mahallesi Şirin Sokak'ta 2 katlı müstakil evin 1'inci katında yalnız yaşayan Osman Cinbek'in evine yemek bırakan sosyal yardımlaşma görevlisi, kapısının kilitli olduğunu gördü. Görevli, çaldığı kapıyı açan olmayınca mahalle muhtarı Coşan Aylak'dan yardım istedi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingirle girilen evde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cinbek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinbek'in cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinbek'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. (DHA)

Amasya\'da 91 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Olaylar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da 91 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika


18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57
İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız

Son Dakika
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57 İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 19:11:11. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da 91 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement