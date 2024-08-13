Amasya'da ambalaj atıklarını toplayan araçta çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde ambalaj atıklarını toplayan kağıt yüklü bir kamyonetin motor kısmında bulunan kabloların yanması sonucu yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, araçta hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Ambalaj Atıklarını Toplayan Araçta Çıkan Yangın Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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