Amasya'da bağımlılıkla mücadele için denetimli serbestlik yükümlülerine manevi destek projesi - Son Dakika
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Amasya'da bağımlılıkla mücadele için denetimli serbestlik yükümlülerine manevi destek projesi

Amasya\'da bağımlılıkla mücadele için denetimli serbestlik yükümlülerine manevi destek projesi
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Amasya İl Müftülüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 'Bağımlılıktan Değerlere' projesi için iş birliği protokolü imzaladı. Proje, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin topluma kazandırılması ve manevi değerlerinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Amasya'da İl Müftülüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından imzalanan iş birliği protokolüyle "Bağımlılıktan Değerlere" Projesi hayata geçirildi.

Kentte denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin topluma kazandırılması, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve manevi değerlerle bağlarının kuvvetlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında İl Müftüsü İbrahim Yavuz ile Denetimli Serbestlik Müdürü Ali İhsan Balaban tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Programda manevi danışman Mustafa Yalçın da hazır bulundu.

Projeye yükümlülerin Amasya'nın tarihi, kültürel ve manevi mekanlarını tanımaları, manevi değerlerinin güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da bağımlılıkla mücadele için denetimli serbestlik yükümlülerine manevi destek projesi - Son Dakika

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