Amasya'da Bayram İçin Trafik Tedbirleri

12.03.2026 14:51
Ramazan Bayramı'nda güvenli seyahat için Amasya'da özel denetim ekipleri oluşturulacak.

Amasya Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan trafik tedbirlerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Amasya Emniyet Müdürlüğünce Ramazan Bayramı tatili ile öncesi ve sonrasını kapsayan 10 günlük süreçte vatandaşların daha güvenli seyahat edebilmesi ve trafik güvenliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla denetim ve kontrol ekipleri oluşturulduğu belirtildi.

İl ve ilçe merkezleri dışında Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova, Taşova ve Mecitözü-Turhal devlet kara yolu güzergahlarında yoğun trafik beklendiği aktarılan açıklamada, trafik kazası riski taşıyan kritik nokta ve kavşaklarda gündüz saatlerinde 36 ekip 72 personel, gece saatlerinde ise 24 ekip ve 48 personel ile trafik tedbirleri planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

