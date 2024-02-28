Amasya'da beton bloka çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da beton bloka çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Amasya\'da beton bloka çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Amasya'da Hilmi S. idaresindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bloka çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Kamilcan U. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

28.02.2024 17:37  Güncelleme: 17:39
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Amasya'da yol kenarındaki beton bloka çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Hilmi S. idaresindeki 05 LK 790 plakalı otomobil, Göllü Bağları mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan beton bloka çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Kamilcan U. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Amasya'da beton bloka çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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