Amasya\'da Beyaz Bir Manzara

Amasya'da Taşova ilçesinin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçeye bağlı Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında etkili olan kar yağışı, araziyi beyaz örtüyle kapladı.
Beyaza bürünen 1700 rakımlı yaylalarda güzel görüntüler oluştu, yayla evlerinin çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.
Bölgede kar kalınlığı ise 15 santimetreye ulaştı.
