Amasya'da bir kedinin ağzındaki ebabil kuşu kurtarıldı

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Amasya'da bir kedinin ağzındaki ebabil kuşu kurtarılarak anne ve oğlu tarafından bakımı üstlenildi.

Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Mert İpek, evinde bulunduğu sırada kuş sesi duydu.

Bir kedinin ağzında kuş olduğunu gören ve kuşu kedinin ağzından alan İpek, durumu annesine haber verdi.

Anne ve oğlu, ebabil olduğunu belirledikleri kuşun bakımını üstlendi.

Ahmet Mert İpek, evde otururken dışarıdan civciv sesine benzeyen bir ses duyduğunu belirterek, "Baktığımda kedinin ağzında bir kuş vardı. Hemen dışarı çıkıp kedinin ağzından aldım, eve getirdim." dedi.

Anne Serap Sezer ise kuşun yarası olmadığını gördüklerini dile getirerek, "Küçük olduğu belliydi, uçurmayı denedik, uçamadı, yere düştü. Büyümesi gerektiğini anladık. Şimdi biraz daha iyi durumda, uçmaya çalışıyor. Bakımıyla ilgileniyoruz. Biraz daha büyüdüğünde doğaya salacağız." diye konuştu.