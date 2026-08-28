Amasya'da Cami-Engelli Buluşması Düzenlendi - Son Dakika
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Amasya'da Cami-Engelli Buluşması Düzenlendi

Amasya\'da Cami-Engelli Buluşması Düzenlendi
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Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Amasya'da engellilere yönelik etkinlikler yapıldı.

Amasya'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Cami-Engelli Buluşması" programı düzenlendi.

Amasya İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, Amasya Otizm Derneği ve Altınokta Körler Derneği Amasya Şubesinin katkılarıyla Mehmet Paşa Camii'nde gerçekleştirilen programa dernek üyeleri katıldı.

Programda konuşan İl Müftülüğü Şube Müdürü Mustafa Kaş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Engelli Koordinatörlüğüne teşekkür etti.

Cami görevlilerinin de katkı sunduğu programda Kur'an-ı Kerim okundu, sohbet gerçekleştirildi ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Programda engelli bireylerin cami ve ibadet hayatına aktif katılımının önemine dikkati çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Cami-Engelli Buluşması Düzenlendi - Son Dakika

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