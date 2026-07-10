Amasya\'da Cenaze Dönüşü Kazada 3 Ölü

AMASYA'da cenazeden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. Kazada anne ile 2 oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Gökhöyük kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya'da bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Amasya'ya dönen ailenin bulunduğu, Mehmet Bilir (53) yönetimindeki 05 AER 839 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen O.Ş. idaresindeki 05 ACM 679 plakalı traktör çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarlaya savrulan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Bilir, kaza yerinde, ağabeyi Yavuz Bilir (55) ile annesi Fatma Bilir (72) de hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Müzeyyen Bilir, Selma Bilir ve O.Ş. ise Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.