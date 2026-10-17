Amasya'da çocuk, akranlarına kurusıkı tabanca doğrulttuğu görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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Amasya'da çocuk, akranlarına kurusıkı tabanca doğrulttuğu görüntüleri paylaştı

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Amasya\'da çocuk, akranlarına kurusıkı tabanca doğrulttuğu görüntüleri paylaştı
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İddiaya göre Amasya'da 17 yaşındaki çocuk, 4 arkadaşıyla motosikletlerle Çakallar mevkisine giderek kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit ettiği anları cep telefonuyla kaydetti. Çocuğun görüntüleri sanal medya hesabından paylaştıktan sonra kaldırdığı öne sürüldü.

AMASYA'da 17 yaşındaki çocuk, kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit ettiği anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.

Olay, Çakallar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki çocuk, 4 arkadaşıyla motosikletlerle bölgeye gitti. Burada kurusıkı tabancayı çıkaran çocuk, arkadaşlarını tehdit ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, çocuğun elindeki kurusıkı tabancayı akranlarına doğrulttuğu ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği görüldü. Çocuğun arkadaşlarının ayaklarına doğru ateş etmeye çalıştığı, bu sırada çocuklardan birinin korkuyla sağa sola hareket ettiği görüldü. Elinde tabanca bulunan çocuğun, hareket eden arkadaşının peşinden gittiği ve tehdit içerikli sözler söylemeye devam ettiği anlar da görüntülerde yer aldı. Çocuğun, görüntüleri kendisine ait sanal medya hesabından paylaştığı, daha sonra kaldırdığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Amasya'da çocuk, akranlarına kurusıkı tabanca doğrulttuğu görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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