Amasya'da Çöp Döküm Sahasında Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Çöp Döküm Sahasında Yangın Kontrol Altında

Amasya\'da Çöp Döküm Sahasında Yangın Kontrol Altında
19.07.2026 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'daki katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Amasya'da katı atık bertaraf tesisinin çöp döküm sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Boğazköy mevkisinde bulunan Amasya Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği (AKAB) çöp döküm sahasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis alanından dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından AFAD, Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Çevredeki ilçe belediyelerinden de itfaiye araçları bölgeye takviye olarak gönderildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesine, iş makineleri de toprak dökerek destek veriyor.

Amasya Valisi Önder Bakan ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, yangın bölgesine giderek yürütülen söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Amasya, Güncel, Yaşam, Çevre, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Çöp Döküm Sahasında Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı?
23 yaşındaki Nazar’ın şüpheli ölümü Savcılık harekete geçti 23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim

20:27
Dünya Kupası’nda dev finale damga vuran görüntüler
Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler
19:44
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
19:29
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay
Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
19:08
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
19:01
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 20:33:54. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Çöp Döküm Sahasında Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.