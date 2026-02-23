Amasya\'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Amasya'da "Haftalık Olağan Eğitim ve Öğretim Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda akademik başarı göstergeleri, sosyal ve kültürel etkinlikler ile öğretmen ve öğrenci odaklı çalışmalar değerlendirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, ramazan ayı kapsamında okullarda düzenlenecek etkinlikler, ramazan köşeleri oluşturulması, değerler eğitimi çalışmaları, paylaşma ve dayanışma temalı sosyal sorumluluk faaliyetleri, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım organizasyonları ve öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sunacak programlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, öğrencileri akademik, sosyal ve manevi yönden en iyi şekilde yetiştirmenin gayretinde olduklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ile şube müdürleri katıldı.