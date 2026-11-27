AMASYA'da fayans ustası Sinan Kaplan (59), inşaatta bulduğu ve 'Pamuk' adını verdiği yavru kediyi soğuktan koruyup besledi. Fayans döşerken kedinin omzuna ve sırtına çıktığını söyleyen Kaplan, "Pamuk'u yetiştiriyorum. Ben usta, Pamuk çırak" dedi.

ÜŞÜMÜŞ HALDE GELDİ, BİR DAHA GİTMEDİ

Hacı Tevfik Efendi Camisi'nin lavabo bölümünde fayans döşeyen inşaat ustası Sinan Kaplan, bir gün önce bulduğu 'Pamuk' isimli kediyi soğuktan koruyarak besledi. Kedi, Kaplan'ın yanından ayrılmamaya başladı. Sinan Kaplan fayans döşerken Pamuk, omzuna ve sırtına çıktı.

Yavru kediyle tanışma hikayesini anlatan Kaplan, "İsmi Pamuk. Dün geldi yanımıza, bizi buldu. Biraz üşümüştü. Sevdik, ısıttık. Ondan sonra alıştı, daha da gitmiyor yanımızdan" dedi.

"DERZLERİ OLMAMIŞ" DİYOR

Kaplan, Pamuk'un işte de yanında olduğunu şu sözlerle anlattı: "Ben buranın fayanslarını yapıyorum. Bu benim yardımcım şu anda. Benimle beraber harca bakıyor, 'Derzleri olmamış' diyor. 'Biraz yukarı olmuş' diyor. Pamuk'u yetiştiriyorum. Ben usta, Pamuk çırak."