Amasya'da Gaziler Günü Töreninde Mehmetçik Duygulandırdı

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Mehmetçik gaziye omuz verdi

AMASYA - Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü töreninde görevlendirilen bir asker bastonuyla yürümeye çalışan gazinin koluna girip tören boyunca destek oldu.

Daha önce tören alanında düşerek kaza atlatan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Ahmet Ünverdi, "Mehmetçiğimiz sağ olsun koluma girdi. Kendimi emin ellerde hissettim" dedi.

Asker görevlendiren 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teşekkür eden Ünverdi, "Askerimiz çelenk koyma esnasında da bana yardımcı oldu. Bundan dolayı da kendisine, tugay komutanımıza, şahsım ve gazilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören öncesi bando eşliğinde "Kahramanlarla yürüyoruz" temalı yürüyüş de düzenlendi.