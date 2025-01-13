Amasya'da Göçük Altında Kalan İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da Göçük Altında Kalan İki Kişi Hayatını Kaybetti

Amasya\'da Göçük Altında Kalan İki Kişi Hayatını Kaybetti

Amasya'da tarlasına gelen içme suyunun kesilmesi üzerine kazı yaparken göçük altında kalan Sezgin Eser ve eniştesi Aytekin Er hayatını kaybetti. Cenazeleri düzenlenen törenle toprağa verildi.

13.01.2025 14:47  Güncelleme: 14:49
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AMASYA'da tarlasına gelen içme suyunun kesilmesi üzerine arıza olup olmadığını kontrol etmek için kazı yaparken göçük altında kalan Sezgin Eser (34) ve eniştesi Aytekin Er (56), son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Uygur köyünde meydana geldi. Sezgin Eser, tarlasına gelen içme suyunun kesilmesi üzerine arıza olup olmadığını kontrol etmek istedi. Kendi imkanlarıyla iş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında Eser ile eniştesi Aytekin Er, açılan kanalda göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 5 saat süren çalışmaların ardından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Aytekin Er ile Sezgin Eser'in cenazeleri, Amasya Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsilerin ardından bugün ailelerine teslim edildi. 1 çocuk babası Sezgin Eser ve 2 çocuk babası Aytekin Er için bugün Uygur köyünde cemevinde tören düzenlendi. Cenazeye Amasya Valisi Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve yakınları katıldı.

Eser ve Er öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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