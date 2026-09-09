Amasya'da halk sağlığı haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da halk sağlığı haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı

Amasya\'da halk sağlığı haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir yürüyüş düzenledi. İstasyon Köprüsü'nden başlayan etkinliğe sağlıkçılar ve vatandaşlar katıldı ve yürüyüş Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk sağlığı yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla "Halk Sağlığı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İstasyon Köprüsü'nden başlayan yürüyüş, sağlıkçılar ve vatandaşların katılımıyla Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş sonrası İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlığınız ve yaşam kaliteniz için günde en az 30 dakika tempolu yürümeyi ihmal etmeyin" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Etkinlik, 9 Eylül, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da halk sağlığı haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı At, sünnet çocuğunu üzerinden attı
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak

20:35
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü soruşturmasında cuma günü feth-i kabir işlemi yapılacak
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında cuma günü feth-i kabir işlemi yapılacak
20:30
İşte Şampiyonlar Ligi bu Galatasaray’ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
20:18
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte yeni renk seçenekleri
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte yeni renk seçenekleri
19:56
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
19:29
CHP’yi karıştıracak “İzmir“ iddiası Foça Belediye Başkanı AK Parti’ye katılıyor
CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 20:43:16. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'da halk sağlığı haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement