Amasya'da Spor Branşları Tanıtıldı

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Amasya'da her çocuğun bir spor branşıyla ilgilenmesi hedefiyle ilkokul öğrencilerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10 spor branşı tanıtıldı.

Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte tekvando, futbol, voleybol, bocce, tenis, hokey, masa tenisi, okçuluk gibi spor branşlarına öğrenciler ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, sağlıklı bir nesil için sporun şart olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Almina Topal ise sporu çok sevdiğini dile getirerek, "Ben de bir spor dalına katılmak istiyorum, Burada günümüz güzel ve eğlenceli geçiyor." dedi.