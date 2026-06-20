Amasya\'da İnşaat İşçisi Düşerek Can Verdi

AMASYA'da, inşaat halindeki 5 katlı binanın 4'üncü katından düşüp yaralanan işçi Yalçın Polat (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden 5 katlı binanın 4'üncü katında malzeme taşıyan 2 çocuk babası Yalçın Polat, dengesini kaybedip zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.