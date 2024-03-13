Amasya'da Kablo Hırsızlığı Yapan 6 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da Kablo Hırsızlığı Yapan 6 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Amasya\'da Kablo Hırsızlığı Yapan 6 Şüpheliden 3\'ü Tutuklandı

Amasya'da 11 kablo hırsızlığı ve 2 mala zarar verme olayından sorumlu tutulan organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, aralarında örgüt elebaşı ve üyelerinin bulunduğu 6 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.03.2024 16:47  Güncelleme: 16:50
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Amasya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 11 kablo hırsızlığı ve 2 mala zarar verme olayından sorumlu tutulan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Amasya, Adana ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 6 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Amasya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Kablo Hırsızlığı Yapan 6 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı - Son Dakika
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