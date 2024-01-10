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Amasya'da kaçak tütün ve makaron operasyonu: 16 kilo tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Amasya'da kaçak tütün ve makaron operasyonu: 16 kilo tütün ele geçirildi

Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, tütün arama köpeği 'Çilek' ile birlikte yapılan aramalarda kaçak 16 kilo kıyılmış tütün, 14 bin adet içi boş makaron ve 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya\'da kaçak tütün ve makaron operasyonu: 16 kilo tütün ele geçirildi
10.01.2024 - 13:37,
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AMASYA'da jandarmanın, tütün arama ve tespit köpeği 'Çilek' ile yaptığı operasyonda kaçak 16 kilo kıyılmış tütün, 14 bin adet içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasadan temin ettiği kıyılmış tütünleri ve boş makaronları doldurarak satış yapılacağı ihbarı üzerine H.Ş. ve H.A.K.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Ekipler, tütün arama ve tespit köpeği Çilek ile adreslerde arama yaptı. Aramalarda, kaçak 16 kilo kıyılmış tütün, 14 bin adet içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 4 adet elektrikli makaron dolum makinesi ve 1000 adet doldurulmuş makaron için hazırlanmış şeffaf poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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Suç, Operasyon, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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