Amasya\'da Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Yaralandı

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AMASYA'da, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Karaipek (57) ve oğlu Yücel Karaipek (23) yaralandı. Yücel Karaipek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ahmet Karaipek'in kontrolünü yitirdiği 05 BH 186 otomobil, Akın Burak Ayçiçek yönetimindeki 55 AHK 951 kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Karaipek ile yanındaki oğlu Yücel Karaipek yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve oğlu, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yücel Karaipek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.