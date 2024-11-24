Amasya'da Kar Yağışı 107 Köy Yolunu Kapadı - Son Dakika
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Amasya'da Kar Yağışı 107 Köy Yolunu Kapadı

Amasya\'da Kar Yağışı 107 Köy Yolunu Kapadı

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 107 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

24.11.2024 16:07  Güncelleme: 16:11
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AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 107 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkezde 38, Göynücek'te 5, Gümüşhacıköy'de 15, Hamamözü'nde 6, Merzifon'da 19, Suluova'da 9 ve Taşova ilçesinde 15 olmak üzere toplam 107 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Bölgelerde yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Haber-: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

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