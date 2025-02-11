Amasya\'da Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Kazası: Üç Yaralı

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AMASYA'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil, şarampole devrildi; kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Suluova ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet H. (55) yönetimindeki 05 ACD 092 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, eşi Yisev H. (53) ve ağabeyi İlhami H. (56) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.