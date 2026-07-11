Amasya\'da Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

AMASYA'da hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Fatma Bilir (72) ile oğulları Mehmet Bilir (53) ve Yavuz Bilir (55) toprağa verildi.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Gökhöyük Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya'da bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Amasya'ya dönen ailenin bulunduğu, Mehmet Bilir yönetimindeki 05 AER 839 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen O.Ş. idaresindeki 05 ACM 679 plakalı traktör çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarlaya savrulan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Bilir kaza yerinde, yanındaki ağabeyi Yavuz Bilir ile annesi Fatma Bilir ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Müzeyyen Bilir, Selma Bilir ve traktör sürücüsü O.Ş.'nin Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Fatma Bilir ile oğulları Mehmet ve Yavuz Bilir için bugün Yeşil Yenice Mahallesi mezarlığında öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra Amasya Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne ve 2 oğlu, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.