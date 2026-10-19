Amasya\'da kontrolden çıkan minibüs dere yatağına devrildi, 9 kişi yaralandı

Amasya'da minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Çağlayan Caddesi'nde seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.