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Amasya'da köyde yaşayan çocuklardan "Park isteriz" eylemi

AMASYA - Amasya'nın Yeşilöz köyünde bir grup çocuk köyde oyun parkı yapılması için eylem yaptı. Pankartlar açıp "Park isteriz" sloganı atan çocukların sevimli talepleri paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İl merkezine 45 kilometre uzaklıktaki köyün muhtarı Yasin Kurt, yaz döneminde İstanbul'dan gelen çocukların da eklenmesiyle köyde sayıları artan çocuklara oyun parkı yapılması yönündeki taleplerini yetkililere aktardıklarını açıkladı.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de "Sevgili çocuklar, bizlere ilettiğiniz bu sevimli talebinizi en kısa sürede gerçekleştireceğiz" notuyla görüntüleri paylaştı.