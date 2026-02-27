Amasya'da Kredi Kartı Dolandırıcılığı: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Kredi Kartı Dolandırıcılığı: 3 Tutuklama

Amasya\'da Kredi Kartı Dolandırıcılığı: 3 Tutuklama
27.02.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da kredi kartı bilgilerini kopyalayan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 milyon TL haksız kazanç elde edildi.

AMASYA'da vatandaşların kredi kartı bilgilerini kopyalayıp, farklı illerde alışveriş yaptıkları ve bu yöntemle 2 milyon 121 bin 799 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık soruşturmasında, şüphelilerin Türkiye genelinde vatandaşlara ait kredi kartı bilgilerini kopyalayarak çeşitli illerdeki iş yerlerinden mal ve hizmet temin ettikleri belirlendi. İncelemede; bu yöntemle toplam 2 milyon 121 bin 799 TL tutarında haksız kazanç elde edildiği ve çok sayıda kişinin mağdur edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüpheliler arasında bankacı ve matbaacı olarak çalışan kişilerin yanı sıra, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan 23 Ocak 2023'ten itibaren 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 24 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan U.U.'nun (41) da yer aldığı anlaşıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, 23 Şubat'ta Amasya merkezli olmak üzere İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda U.U. (41), E.Ü. (46), Z.Ş. (27) ve T.Ü. (40) yakalanıp, Amasya'ya getirildi. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 9 cep telefonu, 6 banka kartı, 2 dizüstü bilgisayar, 1 masaüstü bilgisayar kasası, 1 fotoğraf makinesi, 4 sim kart, 1 USB bellek, 1 e-imza cihazı, 1 hafıza kartı ve 52 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.U., E.Ü. ve Z.Ş. tutuklandı, T.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Amasya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Kredi Kartı Dolandırıcılığı: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yer yarıldı, iki araç içine düştü Yer yarıldı, iki araç içine düştü
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Ezberleri bozdu, zor denileni başardı İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi Ezberleri bozdu, zor denileni başardı! İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi
Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti Daha hayatının baharındaydı Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı

10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:38
Aynı detaya dikkat çektiler Bütün İngiltere Fenerbahçe’yi konuşuyor
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
10:24
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 10:52:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Amasya'da Kredi Kartı Dolandırıcılığı: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.