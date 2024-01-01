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Amasya'da maden işçileri yeni yıla yerin altında girdi - Son Dakika
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Amasya'da maden işçileri yeni yıla yerin altında girdi

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Yeni Çeltek Maden İşletmesine ait kömür ocağında gece mesaisinde çalışan maden işçileri, yeni yıla yerin metrelerce altında maden ocağında girdi. İşçiler, maden kazalarında yaşamını yitiren arkadaşları için dua etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, işçilerin yeni yıllarını kutlayarak, tüm madencilere teşekkür etti.

Amasya\'da maden işçileri yeni yıla yerin altında girdi
01.01.2024 - 01:43,
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Amasya'nın Suluova ilçesinde maden işçileri, yeni yıla yerin metrelerce altında maden ocağında çalışarak girdi.

İlçede faaliyet gösteren Yeni Çeltek Maden İşletmesine ait kömür ocağında gece mesaisinde çalışan maden işçileri, gündüz vakti girdikleri maden ocağında aynı vardiyada çalışan arkadaşlarıyla sofrada buluştu.

İşçiler, maden kazalarında yaşamını yitiren arkadaşları için dua etti.

Yeni Anadolu Madencilik AŞ Genel Müdürü Özkan Nihan, yer altına inerek, mesaide olan işçilerin yeni yıllarını kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Nihan'ı cep telefonundan arayarak işçilerin yeni yıllarını kutladı.

Emekleri için tüm madencilere teşekkür eden Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı selam ediyorum. İnşallah siz orada kömür üreteceksiniz, diğer madenlerde madencilerimiz yer altı zenginliklerimizi üretecekler, ekonomiye kazandıracaklar. Hep birlikte inşallah enerjide ülkemizi tam bağımsız hale getirene kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Bizim milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası enerji güvenliğidir. Oradaki arkadaşların hepsi çok değerli, bu iş için milli bir görev yapıyorlar."

Bakan Bayraktar'a işçilerin selamlarını ileten Özkan Nihan da "Biz de madenciler olarak, 365 gün yer altından yer üstüne Türkiye'nin enerjisine enerji katmaya, Türkiye yüzyılına katkı sunmaya devam edeceğiz. Saygılarımızı arz ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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