Amasya'da Mayıs Ayında 307 Asayiş Olayına Müdahale Edildi - Son Dakika
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Amasya'da Mayıs Ayında 307 Asayiş Olayına Müdahale Edildi

Amasya\'da Mayıs Ayında 307 Asayiş Olayına Müdahale Edildi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında kentte meydana gelen 307 asayiş olayına müdahale edildi. Bu olaylarda 7 kişi hayatını kaybederken, 137 kişi yaralandı. Ayrıca 2 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı asayiş unsurları, 2 bin 96 önleyici devriye ve yol kontrol uygulaması gerçekleştirerek 27 bin 510 kişiyi sorguladı. Bu süreçte 121 aranan kişi yakalanırken, 24 kişi tutuklandı.

05.06.2024 13:01
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Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, mayıs ayında 307 asayiş olayına müdahale edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte mayıs ayında 245 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Meydana gelen asayiş olaylarında 7 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi yaralandı, ayrıca 2 tabanca, 7 av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş unsurları sorumluluk bölgesinde de 2 bin 96 önleyici devriye ve yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, bu kapsamda 27 bin 510 kişiyi sorgularken, 121 aranan kişi de yakalandı, bu kişilerin 24'ü tutuklandı.

Kaynak: AA

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