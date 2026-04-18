Amasya'da Mersin Balığı Üretimi Artıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Mersin Balığı Üretimi Artıyor

Amasya\'da Mersin Balığı Üretimi Artıyor
18.04.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yedikır Su Ürünleri Tesisi'nde mersin, sazan ve yayın balığı üretimi gerçekleştiriliyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde suya salınmak üzere mersin balığı ile sazan ve yayın balığı üretimi gerçekleştiriliyor.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürlüğüne bağlı olarak 2022 yılından bu yana üretim yapılan tesiste 650 karaca mersin balığı anacı, 150 sivriburun mersin balığı anacı, 800 sazan anacı, 20 de Avrupa yayın balığı anacı bulunuyor.

Bu yıl tesiste üretilen mersin balığı yavrularının 8 bininin Karadeniz'e bırakılması planlanıyor. Karadeniz'e bırakılmadan önce çip takılan mersin balıkları takip ediliyor.

Bu yıl yapılacak salımla Karadeniz'e bırakılan mersin balığı sayısının 30 bini bulması bekleniyor.

Tesiste bu yıl 400 bin karaca mersin balığı yavrusu, 200 bin sivriburun mersin balığı yavrusu, 10 bin yayın balığı yavrusu ve 7 milyon pullu sazan yavrusu üretilmesi hedefleniyor.

Tesiste yetiştirilen mersin balıklarından havyar üretimi de gerçekleştiriliyor.

Mersin balıklarından sağım yapılması dolayısıyla düzenlenen programa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Mersin, Amasya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Mersin Balığı Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti
“Kocamla birliktesin“ deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı "Kocamla birliktesin" deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım Dünyanın en pahalısını getirdi Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 14:04:11. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Mersin Balığı Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.