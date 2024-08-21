Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K. yönetimindeki 05 LH 575 plakalı kamyonet, Taştan Sönmez Caddesi'nde B.K. idaresindeki 05 ADA 812 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosikletteki sürücü ve E.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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