Amasya'da Motosiklet Kazası

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Amasya'da tünelde meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü, MOBESE kameralarının kaydettiği kazanın görüntülerini paylaştı.

Kameralara yansıyan görüntüde, kent merkezinde bulunan Ferhat Tüneli'nde bir kamyonetten fırlayan çatı sacının yola düştüğü ve bir motosikletin, sürücünün saca çarpmamak için yaptığı manevra sonrası devrildiği yar alıyor.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi???????.