Amasya'da Nisan Kışı: Tarımda Zarar Tespiti İle İlgili Çalışmalar Başladı - Son Dakika
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Amasya'da Nisan Kışı: Tarımda Zarar Tespiti İle İlgili Çalışmalar Başladı

Amasya'da Nisan ayında yoğun kar yağışı ve zirai don tarım arazilerini etkiledi, zarar tespiti yapıldı.

14.04.2025 00:20
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Amasya Nisan'da kara kışı yaşadı: Ekipler bahçelerde zarar tespit çalışması başlattı

AMASYA - Amasya'da Nisan ayında beklenmedik şekilde etkili olan yoğun kar yağışı ve zirai don olayının ardından tarım arazileri ile meyve bahçelerinde büyük çapta zarar oluştu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışması başlattı. Kışın kara hasret kalıp baharı bekledikleri Nisan'da şok bir şekilde 30 santimi geçen kar yağışıyla karşılaştıklarını belirten bir köy muhtarı 'Nisan'da kara kışı yaşadık" dedi.

Valilikten açıklama

Amasya Valiliği, "Zirai dondan ilimizde yetiştiriciliği yapılan başta kiraz ve ceviz olmak üzere şeftali, elma, kayısı, nektarin gibi birçok meyve üretim alanı etkilenmiştir" açıklamasında bulundu. Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ve Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci zarar gören köylerde incelemede bulundu. Hava sıcaklığının gece -7'leri geçtiğine dikkat çeken Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, bunun son 21 yılda Nisan ayında kaydedilen en düşük sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekti.

"Nisan'da kara kışı yaşadık"

Köylerinde kalınlığı 30 santimi geçen karla kaplı arazilerindeki ürünlerin zarar gördüğünü belirten Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş, "Nisan ayındaki kara kış bizi perişan etti. Büyük sıkıntı var" diye konuştu.

Aralık ve Ocak aylarında yağmayan karın Şubat ayında görüldüğünü Mart ayında ise hava sıcaklığının 30 derecelere kadar ulaşmasıyla baharın geldiğini düşündüklerini anlatan Sami Baş, "Nisan'da beklenmedik yağışla her yer kar oldu. Bildiğiniz kara kış. 42 yaşındayım. Ben böyle bir yağış görmedim. Hayatımızda yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz. Kimse arpadan, meyveden hayır beklemesin" şeklinde konuştu.

Köylerinde de üretimini yaptıkları soğan fiyatlarının son yıllarda gündem olduğunu hatırlatan Baş, "Bir yıldır ürünün gözünü gözlüyoruz. Yeni doğan çocuğa nasıl bakılırsa bizde ürünümüze öyle bakıyoruz. Şimdi içimiz parçalandı. Çiftçinin malını siyasete karıştırmayın. Millet her şeyi ucuz bekliyor. Kafede bir bardak çay 30 TL, kahve ise 150 TL. Kimsenin sesi çıkmıyor. Bizim sattığımız soğan pazarda kilosu 40 TL olunca tepki alıyor. Oysaki halci, kamyoncu, pazarcı da para kazanıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Nisan Kışı: Tarımda Zarar Tespiti İle İlgili Çalışmalar Başladı - Son Dakika

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