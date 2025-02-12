Amasya\'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

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AMASYA'da olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle; İlimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 13 Şubat Perşembe Günü (Yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" denildi.