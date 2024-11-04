Amasya'da Organ Bağışı Sloganı: Her Organ Bir Can - Son Dakika
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Amasya'da Organ Bağışı Sloganı: Her Organ Bir Can

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası vesilesiyle organ bağışının önemine dikkat çekti. Bağışlanan her organın can kurtardığını vurgulayan Sevindi, organ bağışının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

04.11.2024 11:17
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(AMASYA)- Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası nedeniyle "Organ bağışı, kan bağışı gibi yaygınlaştığı zaman başarıya ulaşılmış olacaktır. Organ nakli bekleyen hastaların yeniden yaşama tutunmalarının tek yolu bağışlanacak organlardır. Bu nedenle, organ bağışı kan bağışı kadar önemlidir.  Bağışlanacak her organ bir canın hayata tutunmasına vesile olacaktır. Organ bağışı en anlamlı bağıştır" açıklamasını yaptı.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Sevindi'nin mesajı şöyle:

"Her yıl 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası kapsamında, organ bağışı ve naklinin yaygınlaştırılmasına yönelik etkinlikler yapılmakta, yapılan bu etkinlikler organ bağışına duyarlılığı artırmakla beraber, organ bağışında istenilen düzeye ulaşılamamaktadır. Organ bağışı, kan bağışı gibi yaygınlaştığı zaman başarıya ulaşılmış olacaktır. Organ nakli bekleyen hastaların yeniden yaşama tutunmalarının tek yolu bağışlanacak organlardır. Bu nedenle, organ bağışı kan bağışı kadar önemlidir. Bağışlanacak her organ bir canın hayata tutunmasına vesile olacaktır. Organ bağışı en anlamlı bağıştır.

Yapılan maddi bağışlarla ihtiyaç sahiplerine aş, iş, barınacak yer ve kıyafet temin edebiliriz, ancak onları tekrar hayata döndürecek çarpan bir kalp, nefes alan bir akciğer, görmesini sağlayacak bir göz olamayız. Sağlığımız yerinde olmadığı zaman yiyecek ekmeğin, giyecek kıyafetin de hiçbir anlamı yoktur. Unutmamamız gereken en önemli hususlardan biri de, bir gün bizim de organ nakline ihtiyaç duyabileceğimizdir. Bunun bilinciyle organ bağışının önemini vurgulamak, bu konuda duyarlılığı artırmak için her türlü çaba ve gayreti göstermeliyiz. Hayata tutunmayı bekleyen insanlarımız için, bir umut olan organ bağışının istenilen düzeye ulaşması dileğiyle, organ nakli bekleyen tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoru."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Organ Bağışı Sloganı: Her Organ Bir Can - Son Dakika

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