Amasya\'da Kardeşlerin Oto Yıkamacıda Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

AMASYA'da, M.D. (12) ve L.D. (14) adlı 2 erkek kardeşin, girdikleri oto yıkamacıda hırsızlık yaptığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çelebi Mehmet Caddesi'ndeki otoparkın alt katındaki oto yıkamacıda meydana geldi. Ömer Can Gökçe'nin işlettiği iş yerine gelen M.D. ve L.D. isimli kardeşler, kapıyı tornavidayla zorlayıp açtı. İçeri giren kardeşler, 500 TL ile motosiklet ve depo anahtarlarını alıp kaçtı. Sabah işe gelen Ömer Can Gökçe, ortalığın dağınık olduğunu görünce hırsızlığı anlayıp polise haber verdi ve şikayetçi oldu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, olayı M.D. ile L.D.'nin gerçekleştirdiğini tespit edip, yakalamaları için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.