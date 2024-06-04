Amasya'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Güncel

AMASYA'da virajda takla atan otomobilin sürücü ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aynalı Mağara yolu mevkisinde meydana geldi. Erdal Çoruk'un (32) virajda kontrolünü yitirdiği 05 AAL 781 plakalı otomobil, yol kenarındaki bahçeye devrilip, takla attı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Çoruk ile eşi Derya Çoruk (32), çocukları Makbule Hüma (5), Fatma Betül (3) ve Ömer Faruk Çoruk (2) yaralandı.

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA